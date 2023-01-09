Жителя Бабушкинского района через суд лишили водительских прав прав из-за медицинских противопоказаний

09.01.2023 [Общество]

В Бабушкинском районе суд рассмотрел иск прокуратуры о лишении местного жителя водительских прав из-за наличия у него ограничений к управлению транспортными средствами.

«Установлено, что местный житель, имеющий водительское удостоверение, согласно представленной медицинским учреждением информации, состоит на учете у врача-психиатра с диагнозом, который включен в перечень противопоказаний к управлению транспортными средствами», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

При таких обстоятельствах суд полностью удовлетворил иск ведомства. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Тэги: водительские права, прокуратура, иск, суд, лишили водительских прав

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