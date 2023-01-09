В Вологодской области за сутки эвакуировали 10 человек из-за пожаров

09.01.2023 [Происшествия]

В Вологодской области за сутки 10 человек эвакуировали из-за пожаров. Возгорания произошли в Вологде и городе Красавино Великоустюгского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Сообщение о пожаре в Вологде на улице Северной поступило 8 января в 19:55. На лестничной площадке восьмого этажа загорелся электрощиток. Эвакуированные — шестеро взрослых и двое детей — сами вышли на улицу до прибытия спецслужб. Предварительная причина возгорания — неисправность электрооборудования.

В Красавино пожар произошёл в частном кирпичном доме на улице Железнодорожной. Сообщение о происшествии поступило 8 января в 11:24. Два человека, находившихся внутри, смогли сами выбраться на улицу. Предварительная причина — слишком близкое расположение перекрытий здания к дымовой трубе.

Тэги: пожары, эвакуация
фото пресс-службы ГУ МЧС по Вологодской области

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