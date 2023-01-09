В Шекснинском районе пожарная машина не смогла проехать в деревню Киргоды, где горел дом

09.01.2023 [Общество]

В Шекснинском районе 25 декабря, около 3 часов ночи, на пульт диспетчера пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в деревне Киргоды Ершовского поселения.

На место пожара прибыла добровольная дружина с мотопомпой. Но дом уже сильно горел и были вызваны пожарные из Ершово. Однако, последние не смогли преодолеть на машине реку. Пише газета «Звезда».

«Деревня Киргоды находится на значительном удалении от Шексны и отделена рекой Ковжей. Прибывшим чуть позже огнеборцам из ПЧ-65 (д. Ершово), у ледовой переправы пришлось слить воду из автоцистерны, так как грузоподъемность переправы была ограничена 6 тоннами. Только после этого пожарные перебрались на другой берег, набрали воду и приступили к тушению. Подвоз воды осуществлялся с реки», — сообщает издание. 

Пожарные из другой части ПСЧ-16  даже с пустой цистерной не смогли проехать по льду, так как вес автомобиля не позволял двигаться по переправе. Огнеборцы добрались в деревню на автомобиле спасателей и помогали в тушении.

Дом, которому был всего год, спасти не удалось. Местные жители говорят, что много раз обращались в властям, чтобы была организована другая переправа. 

«По ответам все замечательно, даже судно на воздушной подушке есть в Шексне (на случай ледостава и ледохода). По факту его нет. Четыре деревни с постоянными жителями, до которых никому нет дела. Строят на берегу базу — самосвалы дорогу разбивают так, что нива без колес доезжает. На жалобы никто не реагирует, пока в вышестоящие инстанции не обратишься. По поводу мотопомпы, а забор воды откуда мотопомпа делает? До того дома от реки очень приличное расстояние.АЦ естественно не прошли по максимально допустимой массе. А та, что пришла, слив воду, стала не лучше той же мотопомпы. Много лет люди пытаются добиться решения этих проблем, но дело с места не двигается», — говорит местный житель Вадим Стариков. 

Тэги: пожар, переправа, ледовая переправа

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