В Шекснинском районе пожарная машина не смогла проехать в деревню Киргоды, где горел дом

В Шекснинском районе 25 декабря, около 3 часов ночи, на пульт диспетчера пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в деревне Киргоды Ершовского поселения.

На место пожара прибыла добровольная дружина с мотопомпой. Но дом уже сильно горел и были вызваны пожарные из Ершово. Однако, последние не смогли преодолеть на машине реку. Пише газета «Звезда».

«Деревня Киргоды находится на значительном удалении от Шексны и отделена рекой Ковжей. Прибывшим чуть позже огнеборцам из ПЧ-65 (д. Ершово), у ледовой переправы пришлось слить воду из автоцистерны, так как грузоподъемность переправы была ограничена 6 тоннами. Только после этого пожарные перебрались на другой берег, набрали воду и приступили к тушению. Подвоз воды осуществлялся с реки», — сообщает издание.

Пожарные из другой части ПСЧ-16 даже с пустой цистерной не смогли проехать по льду, так как вес автомобиля не позволял двигаться по переправе. Огнеборцы добрались в деревню на автомобиле спасателей и помогали в тушении.

Дом, которому был всего год, спасти не удалось. Местные жители говорят, что много раз обращались в властям, чтобы была организована другая переправа.