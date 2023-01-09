Вологодским родителям напомнили, что они решают отпускать ребенка в школу в морозы или нет

09.01.2023 [Общество]

В Вологодской области установилась холодная погода.

Уполномоченная по правам ребенка в Вологодской области напомнила родителям, что школы обязаны работать при любой температуре наружного воздуха, даже в сильные морозы.

«Обязательное требование есть для температуры воздуха в помещениях школы. Администрация образовательного учреждения обязана обеспечить температуру в классах и других помещениях не ниже 18 градусов», — сказала Ольга Смирнова. 

Рекомендациями по посещению школ в период морозов являются следующие показатели температуры:

начальным классам при температуре -25;

ученикам средних классов от -26 до -28;

ученикам старших классов при температуре -31 и ниже.

«Большинство регионов придерживается аналогичных правил, чтобы избежать обморожения детей. Однако учебный процесс не прекращается. Он может проходить в дистанционном режиме. Для детей, пришедших в школу, занятия должны быть организованы в учебном заведении. Решение отпускать детей в школу или нет остаётся за родителями».

Тэги: школа, морозы

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