Вологодским родителям напомнили, что они решают отпускать ребенка в школу в морозы или нет

В Вологодской области установилась холодная погода.
Уполномоченная по правам ребенка в Вологодской области напомнила родителям, что школы обязаны работать при любой температуре наружного воздуха, даже в сильные морозы.
«Обязательное требование есть для температуры воздуха в помещениях школы. Администрация образовательного учреждения обязана обеспечить температуру в классах и других помещениях не ниже 18 градусов», — сказала Ольга Смирнова.
Рекомендациями по посещению школ в период морозов являются следующие показатели температуры:
начальным классам при температуре -25;
ученикам средних классов от -26 до -28;
ученикам старших классов при температуре -31 и ниже.
«Большинство регионов придерживается аналогичных правил, чтобы избежать обморожения детей. Однако учебный процесс не прекращается. Он может проходить в дистанционном режиме. Для детей, пришедших в школу, занятия должны быть организованы в учебном заведении. Решение отпускать детей в школу или нет остаётся за родителями».