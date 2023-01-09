Вологодским родителям напомнили, что они решают отпускать ребенка в школу в морозы или нет

В Вологодской области установилась холодная погода.

Уполномоченная по правам ребенка в Вологодской области напомнила родителям, что школы обязаны работать при любой температуре наружного воздуха, даже в сильные морозы.

«Обязательное требование есть для температуры воздуха в помещениях школы. Администрация образовательного учреждения обязана обеспечить температуру в классах и других помещениях не ниже 18 градусов», — сказала Ольга Смирнова.

Рекомендациями по посещению школ в период морозов являются следующие показатели температуры:



начальным классам при температуре -25;



ученикам средних классов от -26 до -28;



ученикам старших классов при температуре -31 и ниже.