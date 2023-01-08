Природное явление «ледяные иглы» наблюдали жители Череповца. Как сообщает издание Gorodche, подобное явление возникает при сильном морозе, когда лучи света преломляются через ледяные кристаллы в воздухе.

«Ледяные иглы» — это атмосферное явление, твердые осадки в виде мельчайших ледяных кристаллов, которые парят в воздухе. Они образуются в морозную погоду. Днем сверкают в свете лучей солнца, ночью — в лучах луны или при свете фонарей. Нередко ледяные иглы образуют в ночное время красивые светящиеся «столбы», идущие от фонарей вверх в небо. Наблюдаются чаще всего при ясном или малооблачном небе.