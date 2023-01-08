67-летний мужчина погиб при пожаре в Великоустюгском районе Вологодской области 7 января

67-летний мужчина погиб при пожаре деревне Пеганово Великоустюгского района Вологодской области 7 января.

Пожар начался в одноэтажном деревянном 4-х квартирном жилом доме, 1986 года постройки. Общая площадь пожара составила 100 кв. м.

В огне погиб хозяин одной из квартир – 67-летний мужчина. Четыре человека успели эвакуироваться еще до прибытия пожарных.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области, предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

