«В доме остались еще трое взрослых»: сказала пожарным спасенная из огня 10-летняя девочка

8 января около 6:00 в пожарную охрану поступило сообщение о пожаре в одноэтажном двухквартирном жилом доме по адресу: Вологодская область, Бабаевский район, п. Тимошкино, ул. Ленина, д. 6.

– На момент прибытия пожарных подразделений наблюдалось открытое горение. Огнеборцами из огня была спасена девочка 10 лет. С ее слов, в доме остались еще трое взрослых. Все усилия пожарных были брошены на спасение людей, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Огонь удалось ликвидировать полностью к 9 часам утра. В 10:35 при разборе конструкций были обнаружены тела трех погибших, все взрослые.

Площадь пожара составила 160 кв.м. На месте происшествия работали 27 человек и 11 единиц техники.

Причина случившегося устанавливается.

Главное управление МЧС России по Вологодской напоминает: