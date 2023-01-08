Гала-концерт конкурса-фестиваля «Рождественские огни» прошел в Вологде 7 января

Гала-концерт III Международного конкурса-фестиваля «Рождественские огни» прошел в Вологде.

Победителями фестиваля в этом году стали:

школа-студия драматического искусства «Чайка» (г. Вологда»);

студия классического балета Детского музыкального театра Центра образования №23 «Созвучие» (г. Вологда);

ансамбль современной хореографии «Каприз» (г. Вологда).

Подробные списки лауреатов и дипломантов опубликованы на сайте Вологодского областного колледжа искусств.

Напомним, гала-концерт конкурса-фестиваля искусств «Рождественские огни» по традиции проходит в Вологде 7 января, в Рождество. Это заключительное мероприятие фестиваля.

На фестиваль приезжают участники не только из Вологодской области, но и из других регионов России.

– Так, в 2022 году в нем приняли участие порядка тысячи человек. Для участия в конкурсе поступило 277 заявок от 206 солистов и 71 коллектива, – сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Конкурс проводился в шести номинациях: вокал, инструментальное исполнительство, хореография, художественное слово, театральное творчество, изобразительное искусство. В каждой из номинаций определены лауреаты 1, 2 и 3 степени.

Участниками конкурса-фестиваля стали солисты и коллективы учреждений дополнительного образования, учреждений культуры, детских и молодежных творческих студий и центров, духовно-просветительских центров, воскресных школ приходов, православных гимназий, общеобразовательных организаций, учреждений среднего профессионального образования России; солисты-любители и любительские коллективы, в том числе инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья.

Сообщается, что в состав жюри конкурса-фестиваля традиционно вошли авторитетные деятели культуры и искусства России.

