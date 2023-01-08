Гала-концерт конкурса-фестиваля «Рождественские огни» прошел в Вологде 7 января

Гала-концерт III Международного конкурса-фестиваля «Рождественские огни» прошел в Вологде.
Победителями фестиваля в этом году стали:
- школа-студия драматического искусства «Чайка» (г. Вологда»);
- студия классического балета Детского музыкального театра Центра образования №23 «Созвучие» (г. Вологда);
- ансамбль современной хореографии «Каприз» (г. Вологда).
Подробные списки лауреатов и дипломантов опубликованы на сайте Вологодского областного колледжа искусств.
Напомним, гала-концерт конкурса-фестиваля искусств «Рождественские огни» по традиции проходит в Вологде 7 января, в Рождество. Это заключительное мероприятие фестиваля.
На фестиваль приезжают участники не только из Вологодской области, но и из других регионов России.
– Так, в 2022 году в нем приняли участие порядка тысячи человек. Для участия в конкурсе поступило 277 заявок от 206 солистов и 71 коллектива, – сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.
Конкурс проводился в шести номинациях: вокал, инструментальное исполнительство, хореография, художественное слово, театральное творчество, изобразительное искусство. В каждой из номинаций определены лауреаты 1, 2 и 3 степени.
Участниками конкурса-фестиваля стали солисты и коллективы учреждений дополнительного образования, учреждений культуры, детских и молодежных творческих студий и центров, духовно-просветительских центров, воскресных школ приходов, православных гимназий, общеобразовательных организаций, учреждений среднего профессионального образования России; солисты-любители и любительские коллективы, в том числе инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья.
Сообщается, что в состав жюри конкурса-фестиваля традиционно вошли авторитетные деятели культуры и искусства России.