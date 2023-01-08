Похороны актрисы Марины Бобровой пройдут в Вологде 8 января

08.01.2023 [Общество]

Отпевание и похороны актрисы Марины Бобровой пройдут в Вологде 8 января.

Марина Боброва (Марина Николаевна Емельянова) – актриса Вологодского драмтеатра и хозяйка кафе Вологодском доме актера – ушла из жизни после тяжелой болезни 6 января.

Отпевание состоится 8 января в 12 часов в храме Константина и Елены по адресу: Вологда, пр. Победы, 85.

– 20 лет назад на премьере спектакля «Если мама что-то задумала» моя дочь сказала мне: «Мама, я буду актрисой!» И вот уже 16 лет она служит в Московском театральном центре «Вишневый сад». Когда в семье занимаются одним делом, существуют гармония и взаимопонимание. Кстати, моя внучка тоже растет за кулисами...» – рассказывала о своей семье Марина Боброва.

Марина Емельянова родилась в 1957 году в Киеве в семье военнослужащего.

В 1974 году окончила школу. Проработав два года на производстве, поступила в Саратовское театральное училище имени Слонова в мастерскую Лядова. По окончании в 1980 году училища уехала работать в Хабаровский ТЮЗ, вскоре стала актрисой краевого Театра драмы. Затем был Липецкий драматический театр имени Льва Толстого.

С 1983 года работала в Вологде.

Театральные работы:

  • Дженни – «Все в саду» Э.Олби,
  • Жермена – «Супница» Р.Ламуре,
  • Катя – «Спортивные игры 1981 года» Э.Радзинский,
  • Корсиканка – «Наполеон и корсиканка» Н.Губач,
  • Кэтти – «Как вернуть мужа» М.Мейо,
  • Лена – «Змеелов» Л.Карелин,
  • Лида – «Рядовые» А.Дударев,
  • Лулу – «Лулу» Ф.Ведекинд,
  • Оливия – «Лунная болезнь» Л.Пиранделло,
  • Сюзанна – «Оркестр» Ж.Ануй,
  • Таня «Пока она умирала» Н. Птушкина,
  • Эльвира – «Неугомонный дух» Н.Коуард,
  • Лиза – «Холопы» П.Гнедич,
  • Николь Гиз – «Публике смотреть воспрещается» Жан Марсан,
  • Кармела – «Ох уж эти призраки» Э.де Филиппо,
  • Зинаида – «Наваждение» А.Галин,
  • Фроська – «Бесприданник» Л.Разумовская,
  • Жаклин – «Пижама на шестерых» М.Камолетти,
  • Памела – «Номер 13-13» Р.Куни,
  • Милдред – «Клуб для вдов» А.Менчелл,
  • Розмари Мортимер – «Чисто семейное дело» Р. Куни и многие другие.
     
Тэги: актриса, Театры

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