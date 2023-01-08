Отпевание и похороны актрисы Марины Бобровой пройдут в Вологде 8 января.

Марина Боброва (Марина Николаевна Емельянова) – актриса Вологодского драмтеатра и хозяйка кафе Вологодском доме актера – ушла из жизни после тяжелой болезни 6 января.

Отпевание состоится 8 января в 12 часов в храме Константина и Елены по адресу: Вологда, пр. Победы, 85.

– 20 лет назад на премьере спектакля «Если мама что-то задумала» моя дочь сказала мне: «Мама, я буду актрисой!» И вот уже 16 лет она служит в Московском театральном центре «Вишневый сад». Когда в семье занимаются одним делом, существуют гармония и взаимопонимание. Кстати, моя внучка тоже растет за кулисами...» – рассказывала о своей семье Марина Боброва.

Марина Емельянова родилась в 1957 году в Киеве в семье военнослужащего.

В 1974 году окончила школу. Проработав два года на производстве, поступила в Саратовское театральное училище имени Слонова в мастерскую Лядова. По окончании в 1980 году училища уехала работать в Хабаровский ТЮЗ, вскоре стала актрисой краевого Театра драмы. Затем был Липецкий драматический театр имени Льва Толстого.

С 1983 года работала в Вологде.

Театральные работы: