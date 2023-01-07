Жители Кировской области спасли на трассе замерзающего вологжанина

Жители Кирова спасли в тридцатиградусный мороз застрявшего на пустынной трассе вологжанина. 5 января они увидели его недалеко от Кичменгского Городка.

Житель Вологды возвращался домой из Кирова, однако, недалеко от Кичменгского Городка улетел в кювет из-за опасного маневра другой машины и застрял в сугробе.



Мужчина пытался откопать машину своими руками, но только обморозил их. На улице было минус 30, кругом лес. Мимо проезжали из Великого Устюга кировчане Ольга и Роман.

Они остановились, посадили отогреваться замерзшего вологжанина в свою машину. Попытка откопать его машину самостоятельно тоже не удалась, и кировчане стали ловить проезжающие машины. Наконец остановили пустой лесовоз, который смог вытащить из снега застрявший автомобиль. Вологжанин очень благодарен кировчанам за отзывчивость и своё спасение.