Жители Кировской области спасли на трассе замерзающего вологжанина

07.01.2023 [Общество]

Жители Кирова спасли в тридцатиградусный мороз застрявшего на пустынной трассе вологжанина. 5 января они увидели его недалеко от Кичменгского Городка. 

Житель Вологды возвращался домой из Кирова, однако, недалеко от Кичменгского Городка улетел в кювет из-за опасного маневра другой машины и застрял в сугробе.

Мужчина пытался откопать машину своими руками, но только обморозил их. На улице было минус 30, кругом лес. Мимо проезжали из Великого Устюга кировчане Ольга и Роман.

Они остановились, посадили отогреваться замерзшего вологжанина в свою машину. Попытка откопать его машину самостоятельно тоже не удалась, и кировчане стали ловить проезжающие машины. Наконец остановили пустой лесовоз, который смог вытащить из снега застрявший автомобиль. Вологжанин очень благодарен кировчанам за отзывчивость и своё спасение.

Тэги: добро, непогода, поездки

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