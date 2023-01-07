Хоккеисты череповецкой «Северстали» упустили победу в матче Регулярного чемпионата КХЛ

07.01.2023 [Спорт]

Накануне «Северсталь» на выезде встречались с «Нефтехимиком». Череповчане не играли в Нижнекамске два года, последняя играла была в феврале 2021 года. Матч в 2022-м, который кстати тоже должен был состояться в феврале, был отменен. Накануне команды на старте матча обменялись двумя быстро забитыми голами. Даниил Вовченко уже на первой минуте подставил клюшку под бросок Павла Денисова и переправил шайб в ворота. Хозяева спустя минуту с небольшим ответили шайбой Михаила Назарова.

На старте второго периода игроки «Нефтехимика» забили два гола, после чего тренерский штаб «жёлто-чёрных» пошёл на замену вратаря и вместо Александра Самонова на лёд вышел Дмитрий Шугаев. Это помогло, и перед вторым перерывом череповчанам удалось отыграть один гол. С ближнего расстояния ворота соперника поразил Дмитрий Моисеев.

В заключительной двадцатиминутке Игорь Гераськин реализовал большинство, сделав счёт 3:3. Ну, а за 72 секунды до финальной сирены череповчане пропустили быструю контратаку, в результате «Северсталь» потерпела поражение со счётом 3:4, прервав свою трехматчевую серию с набранными очками.

«Это была важная игра. Жалко, что проиграли. В концовке отдали игру, но должны были выигрывать. Глупейшие ошибки. Все голы, в принципе, семи себе привезли. Обидно очень. Работаем дальше. Впереди домашняя серия, нужно выигрывать. Чего сегодня не хватило? Весь сезон такой — кувырком. Мало что получается. Везение как будто ушло от нас. Всё это можно вернуть только через работу. Будем работать, выкладываться на все сто процентов. Обидное поражение. Завтра разберём все ошибки — и в бой. Поздравляю всех с наступившим новым годом, с наступающим Рождеством. Несмотря на наше поражение приходите в Ледовый поддержать нас», - сказал после матча нападающий «Северстали» Игорь Гераськин, который в этой игре набрал 2 очка по системе гол+пас, гол и голевая передача.

Следующий матч череповчане проведут 8 января. На своем льду «жёлто-чёрные» примут китайский «Куньлунь Ред Стар».

Тэги: хоккей

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