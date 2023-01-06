В Череповце собака из приюта стала призером по ездовому спорту

Брошенная хаски по кличке Мара стала призером конкурса среди собак по ездовому спорту. Животное волонтеры подобрали на Кирилловском шоссе. Фото собаки разместили в соцсетях, где его увидела Дарья Брылёва. Девушка подготовила собаку к соревнованиям.

«Наше знакомство проходило постепенно. В течение месяца я забирала ее утром и возвращала в приют вечером. Я должна была понять, смогу ли взять на себя такую ответственность. Мара нас с мужем покорила. Мне кажется, она сама нас выбрала. Когда забрали ее, она не знала команд, носилась. Шерсть начала слезать из-за перехода на нормальный корм. Собака была почти лысая, — вспоминает Дарья Брылёва. — Особо ухода Мара не требует: подобрали ей корм, возим к врачу, чистим уши и зубы, гуляем долго. Сначала о спорте не думали. Я с ней бегала летом, отдавали ее на курсы по воспитанию. Сделали родословную. Это было непросто: судьи не очень любят такие истории. В итоге Маре поставили высшую оценку. Потом предложили поучаствовать в соревнованиях по ездовому спорту. Мы заняли второе место. Сейчас продолжаем. Мара очень общительная. В сборных упряжках она лидер, но никогда не вступает с собаками в драку. Если ей что-то не нравится, подходит к хозяину и бубнит. За все это время она ничего не сломала дома. Мы не пожалели ни разу, что взяли ее», — рассказала Дарья.

Чаще всего из породистых собак в приюты попадают хаски и алабаи, говорит волонтер приюта «Спас» Юлия Ветрова.