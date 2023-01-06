В Череповце собака из приюта стала призером по ездовому спорту

06.01.2023 [Общество]

Брошенная хаски по кличке Мара стала призером конкурса среди собак по ездовому спорту. Животное волонтеры подобрали на Кирилловском шоссе. Фото собаки разместили в соцсетях, где его увидела Дарья Брылёва. Девушка подготовила собаку к соревнованиям. 

«Наше знакомство проходило постепенно. В течение месяца я забирала ее утром и возвращала в приют вечером. Я должна была понять, смогу ли взять на себя такую ответственность. Мара нас с мужем покорила. Мне кажется, она сама нас выбрала. Когда забрали ее, она не знала команд, носилась. Шерсть начала слезать из-за перехода на нормальный корм. Собака была почти лысая, — вспоминает Дарья Брылёва. — Особо ухода Мара не требует: подобрали ей корм, возим к врачу, чистим уши и зубы, гуляем долго. Сначала о спорте не думали. Я с ней бегала летом, отдавали ее на курсы по воспитанию. Сделали родословную. Это было непросто: судьи не очень любят такие истории. В итоге Маре поставили высшую оценку. Потом предложили поучаствовать в соревнованиях по ездовому спорту. Мы заняли второе место. Сейчас продолжаем. Мара очень общительная. В сборных упряжках она лидер, но никогда не вступает с собаками в драку. Если ей что-то не нравится, подходит к хозяину и бубнит. За все это время она ничего не сломала дома. Мы не пожалели ни разу, что взяли ее», — рассказала Дарья. 

Чаще всего из породистых собак в приюты попадают хаски и алабаи, говорит волонтер приюта «Спас» Юлия Ветрова.

 

Тэги: Хаски, собаки

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