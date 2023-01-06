В Вологде бесплатный автобус развезет горожан после рождественского богослужения

06.01.2023 [Общество]

Бесплатный автобус запустят в Вологде по окончанию ночного Рождественского богослужения, которое состоится 7 января в Воскресенском кафедральном соборе.

Транспорт проследует по следующему маршруту: С. Орлова — Торговая пл. — пр-т Победы — Мальцева — Октябрьская — Герцена — М. Конева (до Архангельской) — Можайского — Пошехонское ш. — Окружное ш. (до ВПЗ) — Ленинградская — пр. Победы — Торговая пл. — С. Орлова — Чернышевского — Горького — Прокатова — Северная — Дальняя — Саммера — Карла Маркса — Чернышевского (до Бригантины). В данный маршрут включены схемы движения автобусных маршрутов № 16 и № 23.

Автобус отправится в 01:45 со стоянки в районе домов 6, 4А по улице Сергея Орлова.

 

Тэги: Рождество

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