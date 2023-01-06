На Кремлевской площади в Вологде появился рождественский вертеп

В центре Вологды у входа в Воскресенский кафедральный собор установили рождественский вертеп.

«Вертеп притягивает внимание людей всех возрастов, но безусловно главные зрители и посетители рождественских вертепов — дети. Глядя на сцену Рождества Христова, можно словно перенестись умом и сердцем в Вифлеем, к яслям Младенца Христа», — сообщается в группе Воскресенского кафедрального собора.

Вертеп в переводе со старославянского — пещера. Он изображает сцену Рождения Иисуса Христа. Здесь можно увидеть фигуры Богородицы и Иосифа Обручника, Младенца, который обвит пеленами; овечек, с которыми приходят поклониться Христу пастухи, волхвов, пришедших с дарами поклониться новорожденному Царю Иудейскому, а также вифлиемскую звезду, которая указала им путь к пещере.