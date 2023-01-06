Опубликована обновленная кинокарта Вологодской области

Череповецкий кинотеатр «Комсомолец» обновил кинокарту Вологодской области. Проект, запущенный в 2020 году нацелен на то, чтобы создать карту региона с местами, где снимали фильмы и сериалы. На карте пользователи найдут информацию о лентах, съемки которых частично или полностью проходили на территории региона. В третье издание карты внесли уточнения и добавили шесть новых проектов.



Добавлен приключенческий боевик «Либерея: Охотники за сокровищами», мини-сериал «Монастырь» (2022), увидеть который можно только в онлайн-кинотеатре. В 2021 году в Вологде осуществлялись съемки эпизодов второго сезона сериала «Первый отдел», премьера которого состоялась в марте 2022 года на канале «НТВ».



Село Мякса Череповецкого района и его ближайшие окрестности стали площадкой для съемок детективного сериала «Медвежий угол», показ серий запланирован на 2023 год. В Вологде сняли четыре выпуска детективного сериала «Великолепная пятерка», премьера которого скоро пройдет на «Пятом канале». В шестой серии популярного сериала «Сваты 6» (2013) внимательные зрители заметили кадры с панорамой реки Вологда, хотя герои по сюжету были совершенно в другом месте.