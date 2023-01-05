В Вологде несколько праздничных мероприятий отменили из-за аномально холодной погоды

В Вологде ряд праздничных мероприятий отменили из-за аномально холодной погоды, сообщает пресс-служба городской администрации.

По данным синоптиков, похолодание продлится с 6 по 9 января. Среднесуточная температура воздуха будет на семь градусов ниже климатической нормы. 6 января температура понизится до -25 градусов.

«Таким образом, завтра, 6 января, из-за понижения температуры воздуха до минус 25 градусов, на Кремлевской площади отменяется игровая программа для детей „Снежгород“, а также представление „Ушастая сказка“ от театра из Череповца „ARTist“», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Вологды.

Ярмарку вологодских рукодельниц и конкурс снеговиков, которые должны были пройти в скейт-парке «Яма», перенесли с 6 на 14 января. Сейчас организаторы обсуждают перенос на другие даты мероприятий, которые запланированы и на 7 января.

А вот новогоднюю программу «Дед Мороз и ёлочка» в парке Ветеранов проведут, несмотря на погодные условия: у участников будет возможность согреться в арт-резиденции Деда Мороза, а также принять участие в мастер-классах по декоративному искусству.

Вологжан и гостей города просят быть осторожнее и не находиться долго на улице, чтобы не допустить переохлаждения и обморожения.