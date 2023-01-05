В Вологде несколько праздничных мероприятий отменили из-за аномально холодной погоды

05.01.2023 [Общество]

В Вологде ряд праздничных мероприятий отменили из-за аномально холодной погоды, сообщает пресс-служба городской администрации.

По данным синоптиков, похолодание продлится с 6 по 9 января. Среднесуточная температура воздуха будет на семь градусов ниже климатической нормы. 6 января температура понизится до -25 градусов.

«Таким образом, завтра, 6 января, из-за понижения температуры воздуха до минус 25 градусов, на Кремлевской площади отменяется игровая программа для детей „Снежгород“, а также представление „Ушастая сказка“ от театра из Череповца „ARTist“», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Вологды.

Ярмарку вологодских рукодельниц и конкурс снеговиков, которые должны были пройти в скейт-парке «Яма», перенесли с 6 на 14 января. Сейчас организаторы обсуждают перенос на другие даты мероприятий, которые запланированы и на 7 января.

А вот новогоднюю программу «Дед Мороз и ёлочка» в парке Ветеранов проведут, несмотря на погодные условия: у участников будет возможность согреться в арт-резиденции Деда Мороза, а также принять участие в мастер-классах по декоративному искусству.

Вологжан и гостей города просят быть осторожнее и не находиться долго на улице, чтобы не допустить переохлаждения и обморожения.

Тэги: погода, похолодание, мероприятия, отмена

ТОП НЕДЕЛИ

В Москве убили вологодскую журналистку Анну Азовскую
Один человек погиб и девять получили травмы в ДТП в Шекснинском районе
В Вологодскую область идут морозы
37-летний водитель ВАЗа пострадал в ДТП в новогоднюю ночь в Вологде
В ходе проведения спецоперации в Украине погиб житель Череповца
В Вологде установят контейнер для сбора ненужной текстильной одежды на переработку
Медицинские организации Вологодской области с 31 декабря по 8 января будут работать по особому графику
Развлекательные программы для детей пройдут в разных районах Вологды в новогодние праздники
Объект культурного наследия в Вологде выставлен на продажу
Полиция проверяет журналиста Леонида Парфенова

Похожие новости

В Вологодскую область идут морозы

Похолодание начнется уже 3 января

2456
0

На Новый год вологжан ждет оттепель

31 декабря будет плюсовая температура

1246
0

В Вологодскую область придет потепление

В течение всей недели атлантические циклоны смогут переломить ситуацию в свою пользу

1387
0

В ближайшее время Вологодская область останется под властью морозов

С наступлением новой недели существенно теплее не станет

1632
0

После аномальных морозов на Вологодчину придет небольшое потепление

Правда, среднесуточная температура будет ниже нормы на 1-2 градуса

3148
0

Метеорологическая зима пришла в Вологодскую область с запозданием

На предстоящей неделе возможны ночные заморозки до -9 градусов

4307
0

После аномального тепла на Вологодчину придет резкое похолодание

Уже в воскресенье температура воздуха резко понизится

3565
0

Значительное потепление обещают вологодские синоптики

Температура на предстоящей неделе будет соответствовать по значениям середине октября

2165
0

Водителей Вологодской области предупреждают о гололедице в праздничные выходные

Минимальная температура опустится до -1, -6 градусов

2907
0

В Вологодскую область идет первый снег

Он придет в регион уже в эти выходные

2566
0

В Вологодскую область придут заморозки и снег

Их ожидают в 20-х числах октября

2739
0

Становится жарче: как Вологодская область встречает глобальное потепление

Россия нагревается в 2,5 раза быстрее, чем остальная планета, заявил глава Росгидромета Игорь Шумаков

1773
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде несколько праздничных мероприятий отменили из-за аномально холодной погоды
Жители Вологды за год отдали мошенникам 132 миллиона рублей
В Вытегорском районе мужчина на снегоходе врезался в дерево и погиб
Хоккейная «Северсталь» начала год с поражения
В Череповце задержали мужчину с наркотиками в капюшоне куртки
Мошенник выманил больше 22 тысяч рублей у жительницы Сокольского района
В Вологде возобновили ремонт левого моста через реку Шограш
 
28.12.2022 [Общество]

«Меня загипнотизировали»: одинокая мама и инвалид из Вологодской области может лишиться квартиры из-за мошенников

2391
0
05.01.2023 [БлогоVO]

В Вологде вновь открылась картинная галерея

138
0
27.12.2022 [Обзор Прессы]

Многогранная личность, или Просто талантливый человек Олег Гурьянов

915
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика