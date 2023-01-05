Жители Вологды за год отдали мошенникам 132 миллиона рублей

Жители Вологды за 2022 год отправили мошенникам больше 132 миллионов рублей. Об этом в своём Telegram-канале рассказал мэр города Сергей Воропанов.

По данным на 29 декабря 2022 года, от мошеннических действий пострадали 898 вологжан. Общая сумма ущерба составила 132 053 833 рубля. Отмечается, что потерпевшие отправляли не только свои деньги, но и брали для этого кредиты.

Самыми популярными способами мошенничества являются звонки якобы из служб безопасности банков, а также предложения оказать помощь родственникам, попавшим в беду. Мэр Вологды напомнил, что звонкам с незнакомых номеров не стоит доверять и всегда перепроверять информацию.