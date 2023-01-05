Хоккейная «Северсталь» начала год с поражения

05.01.2023 [Спорт]

Накануне череповецкие хоккеисты из команды «Северсталь» на выезде встречались с казанским «Ак Барсом».

Реальный шанс открыть счёт у «сталеваров» выпал в середине второго периода, когда череповчане играли в формате 5×3 больше 30 секунд, но шайба после броска Даниила Пыленкова угодила в перекладину. А вот хозяева с третьей попытки реализовали большинство: Вячеслав Войнов с передачи Вадима Шипачёва броском от синей линии отправил шайбу в ворота Дмитрия Шугаева. Для воспитанника череповецкого хоккея эта голевая передача стала юбилейным 850-м очком в КХЛ.

Сравнять счёт подопечные Андрея Разина смогли в середине третьего отрезка игры. Робин Пресс, проводивший свой сотый матч в КХЛ, реализовав большинство, отправив шайбу в дальний угол ворот соперника. 1:1 — так завершилось основное время матча. На последней минуте овертайма победу хозяевам принес всё тот же Войнов, оформивший дубль в матче.

«Северсталь» проигрывает 1:2, но набирает 1 очко за ничью в основное время и продлевая серию игр с набранными очками до трех матчей.

«В принципе, играли хорошо. По многим показателям были лучше. Из плюсов — отыгрались с такой командой. Заработали одно очко. Оно пойдёт нам в плюс. Из минусов — хочется добавлять в плане психологии. Матчи не проигрывать, а выигрывать. Много игр в этом сезоне, когда на ровном месте упускаем игру. Казань с победой», сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Северстали» Андрей Разин.

Следующий матч череповчане проведут в пятницу. Завтра «жёлто-чёрные» сыграют ещё с одной командой из Татарстана — нижнекамским «Нефтехимиком».

Тэги: хоккей, ХК «Северсталь», матч
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