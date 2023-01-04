В Череповце задержали мужчину с наркотиками в капюшоне куртки

04.01.2023 [Происшествия]

В Череповце полицейские задержали 37-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков.

Сотрудники ППС заметили его во время патрулирования Индустриального района города: мужчина шатался и размахивал руками, а, заметив полицейских, попытался убежать.

«В ходе личного досмотра в присутствии понятых у задержанного в капюшоне куртки был обнаружен сверток с порошком неизвестного происхождения, замотанный в изоленту», — сообщает пресс-служба городского УМВД.

Экспертиза показала, что изъятое является синтетическим наркотиком общим весом 20 граммов. Задержанный признался, что распространял запрещённое вещество, зарабатывая таким образом.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы и до миллиона рублей штрафа.

Тэги: наркотики, задержание, уголовное дело
фото УМВД РФ по Череповцу

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