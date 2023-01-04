Мошенник выманил больше 22 тысяч рублей у жительницы Сокольского района

33-летняя жительница Сокольского района стала жертвой мошенников.

Она рассказала, что ей позвонил неизвестный мужчина, который представился работником службы поддержки банка. Далее он убедил потерпевшую в том, что ей нужно обновить приложение интернет-банка на телефоне.

«Следуя советам звонившего, жительница Сокольского района через стороннее приложение перевела на неустановленные счета более 22 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Осознав, что её обманули, пострадавшая написала заявление в полицию.