В Вологодском районе прошли соревнования по лыжным гонкам

04.01.2023 [Спорт]

Накануне в деревне Кирики-Улита Вологодского района прошли лично-командные соревнования по лыжным гонкам Rock Ski Team.

Соревнование имело статус второго этапа Кубка «ВологдаМарафон». На трассе в 17 километров бежали представители 29 команд. Спортсмены выходили на старт отдельно с интервалом в 30 секунд, а победитель выявлялся по лучшему времени затраченному на преодоление дистанции.

У женщин победу одержала вологжанка Юлия Чекалёва с результатом 00:42:26. Почти на две минуты она опередила Раду Тарасенко и на четыре с половиной Оксану Яковлеву. Тарасенко и Яковлева представляют Ярославль.

У мужчин лучшим среди вологжан стал Алексей Курицын. Представитель команды Garant Auto Ski Team занял шестое место, отстав от победителя — ярославца Максима Черезова — на 43.99 секунд. Второе место занял ещё один представитель Ярославской области Антон Бабичев. Оба спортсмена представляют клуб «ФУРОВЕЦ». Победителя и серебряного призёра разделила 81 сотая секунды. Третье место занял представитель Костромской области Сергей Артамонов.

Тэги: лыжи, соревнования, лыжные гонки

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