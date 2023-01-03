Помощник машиниста погиб при выполнении работ по сцепке вагонов под Вохтогой

03.01.2023 [Происшествия]

В Грязовецком районе 30-летний мужчина погиб при выполнении работ на железной дороге.

В обстоятельствах гибели потерпевшего — помощника машиниста — разбираются следователи. Инцидент произошёл на станции вблизи посёлка Вохтога вечером 2 января.

«По данным следствия, 30-летний работник коммерческой организации, выполняя работу по сцепке железнодорожных вагонов в составе локомотивной бригады, оказался зажатым между ними, получив при этом смертельные травмы», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Обстоятельства происшествия и причины инцидента устанавливаются.

Тэги: погиб рабочий, железная дорога
фото пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области

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