Помощник машиниста погиб при выполнении работ по сцепке вагонов под Вохтогой

В Грязовецком районе 30-летний мужчина погиб при выполнении работ на железной дороге.

В обстоятельствах гибели потерпевшего — помощника машиниста — разбираются следователи. Инцидент произошёл на станции вблизи посёлка Вохтога вечером 2 января.

«По данным следствия, 30-летний работник коммерческой организации, выполняя работу по сцепке железнодорожных вагонов в составе локомотивной бригады, оказался зажатым между ними, получив при этом смертельные травмы», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.