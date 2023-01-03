В Вологде установят контейнер для сбора ненужной текстильной одежды на переработку

Вологодская благотворительная организация «Круговорот» запустила проект по приёму текстильных вещей на переработку, сообщает Агентство социальной информации (АСИ).

В 2022 году активисты проекта уже создали два пункта приёма ненужной одежды в Вологде: на Ленинградской, 150 и Зосимовской, 17. Отмечается также, что вскоре для удовлетворения запросов жителей города потребуются новые точки, поэтому планируется проведение акций по сбору вещей в социальных объектах, вывоз одежды курьером из дома, а также сборы в офисах и на предприятиях. Инициативу финансово поддержало правительство Вологодской области.

«На полигонах огромное количество текстиля, который может быть переработан. Важно не только разделять отходы, но и продлевать жизненный цикл вещей. Мы продвигаем повторное использование, ведь так получится снизить нагрузку на экологию и улучшить нашу жизнь», — рассказала АСИ руководитель организации «Круговорот» Елена Сысоева.

На переработку можно сдать постиранные сухие вещи из различных тканей. Изделия из натуральной и искусственной кожи и меха, обувь и нижнее белье не принимаются, поскольку они не подходят для переработки.

В 2023 году активисты установят в Вологде контейнер, которым за год смогут воспользоваться более 800 человек. Место для ещё одного контейнера определят позднее.