Минобороны: В ходе ракетного удара по Макеевке в ДНР погибли 63 российских военных

В ходе ракетного удара ВСУ по Макеевке в ДНР погибли 63 российских военнослужащих. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

В Минобороны пояснили, что ВСУ нанесли удар по пункту временной дислокации одного из подразделений ВС РФ шестью снарядами РСЗО HIMARS.

«В результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибло 63 российских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Российская газета уточняет, что ранее замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщал, что украинские войска обстреляли здание ПТУ в Макеевке из HIMARS. По его словам, удар был нанесен ровно в 00:01 в новогоднюю ночь. Позже появилась информация, что причиной удара стала высокая сотовая активность российских военных.