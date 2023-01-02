В Вологде стартовала программа «Путешествие Деда Мороза» в нескольких микрорайонах города

02.01.2023 [Общество]

Первый день интерактивной программы «Новогоднее путешествие Деда Мороза» в Вологде прошел сегодня в Рождественском сквере, на площади им. Ф. Я. Федулова, в Ковыринском парке и на бульваре Пирогова.

Развлекательная программа проходит в течение трех дней со 2 по 4 января в различных микрорайонах города. Детей ждет встреча с Дедом Морозом и его помощниками — снеговиком, зайкой, елочными игрушками и другими героями.

3 января программа пройдет в Осановской роще, на стадионе «Локомотив», площадке СКК «Вологда» и в микрорайоне Лоста (ул. Пионерская, 28). А 4 января Дед Мороз посетит Прилуки (Монастырский парк), парк Ветеранов, площадь Чайковского и Фрязиновский парк. Подробнее с афишей мероприятий можно познакомиться в афише:

 

Тэги: Дед Мороз, новый год

ТОП НЕДЕЛИ

Халатность сотрудников Вологдагорводоканала стала причиной ограничения водоснабжения в Вологде
Один человек погиб и девять получили травмы в ДТП в Шекснинском районе
В Череповце трое мужчин до смерти избили незнакомого посетителя кафе
В Вологодской области выбрали деревни, где проведут 4G
В Вологде закончилось расследование массового отключения водоснабжения
«Меня загипнотизировали»: одинокая мама и инвалид из Вологодской области может лишиться квартиры из-за мошенников
В Страсбургском сквере Вологды прошел митинг против ухудшения жизни народа
В Вологодском районе нашли мертвой женщину, которую искали несколько дней
В Вологде идут поиски 12-летней девочки
Мать участника спецоперации уже полтора месяца живет без света в разваливающемся доме

Похожие новости

Культурный семейный проект «Настоящий вологодский Новый год» пройдет в Вологодском кремле со 2 по 8 января

Вологжан и гостей города ждут новогодние активности, квесты, музыкальные выступления вологодских коллективов и театрализованные программы для всей семьи

1227
0

Мегафон: у Деда Мороза появилась связь 4G

Впервые более 100 тысяч любителей погостить в Вотчине деда Мороза получили доступ к сетям 4G

640
0

Посланник Деда Мороза остался без телефона на Новый год

Житель Череповца Сергей Рычков, который в костюме Деда Мороза больше 20 лет развозит подарки детям по всей стране, лишился телефона на Павелецком вокзале

1213
0

Дед Мороз рассказал, что в новогоднюю ночь загадает мир на Земле

Дед Мороз также пожелал всем добра, здоровья, благополучия, удачи, беречь родных и близки

1102
0

Прямую трансляцию праздника в День рождения Деда Мороза можно будет посмотреть 18 ноября

В онлайн-версии зрители смогут увидеть лишь небольшую часть всех запланированных мероприятий, которые пройдут в этот день в Великом Устюге и на Вотчине волшебника

1603
0

Наталия Орейро сыграет в новогоднем фильме «Письмо Деду Морозу»

Предполагается, что часть съемок пройдет в резиденции Деда Мороза в Великом Устюге

1051
0

Амурская тигрица поселилась в зоосаде Деда Мороза

Хищница была изъята следственным отделом Краснодарского края у частника

1000
0

Поезд Деда Мороза вновь отправился в путешествие по России

Вотчину Дед Мороз покинул 22 октября, а вернется туда только после 15 января

919
0

Новогодний поезд Деда Мороза отправится в путешествие по России 22 октября

Общая протяжность маршрута сказочного путешествия Деда Мороза составит 33 тысячи километров

773
0

Российский Дед Мороз получил в этом году уже 4,3 млн писем

Об этом сообщается на его официальной странице в соцсетях

760
0

Организаторы сказочного бизнеса на имидже Деда Мороза поспорили в суде

АО «Дед Мороз» задолжал ООО «Вотчина» 2,5 млн рублей

1273
0

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу экс-директора АО «Дед Мороз»

По данным прокуратуры, бывший руководитель АО «Дед Мороз» Татьяна Муромцева обвиняется в совершении 24 преступлений

2800
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Минобороны: В ходе ракетного удара по Макеевке в ДНР погибли 63 российских военных
В Вологде стартовала программа «Путешествие Деда Мороза» в нескольких микрорайонах города
В Вологодскую область идут морозы
Число невыездных должников в России достигло рекорда за 15 лет
В ходе проведения спецоперации в Украине погиб житель Череповца
Первым ребенком, родившимся в 2023 году в Вологде, стала девочка
Две жительницы Великого Устюга оказались в реанимации после неосторожного курения
 
28.12.2022 [Общество]

«Меня загипнотизировали»: одинокая мама и инвалид из Вологодской области может лишиться квартиры из-за мошенников

1997
0
31.12.2022 [БлогоVO]

Завершаем круг благодарностей и подведения итогов 2022 года и двенадцатого волонтерского сезона работ в Крохино

928
0
27.12.2022 [Обзор Прессы]

Многогранная личность, или Просто талантливый человек Олег Гурьянов

678
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика