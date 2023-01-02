В Вологде стартовала программа «Путешествие Деда Мороза» в нескольких микрорайонах города

Первый день интерактивной программы «Новогоднее путешествие Деда Мороза» в Вологде прошел сегодня в Рождественском сквере, на площади им. Ф. Я. Федулова, в Ковыринском парке и на бульваре Пирогова.

Развлекательная программа проходит в течение трех дней со 2 по 4 января в различных микрорайонах города. Детей ждет встреча с Дедом Морозом и его помощниками — снеговиком, зайкой, елочными игрушками и другими героями.

3 января программа пройдет в Осановской роще, на стадионе «Локомотив», площадке СКК «Вологда» и в микрорайоне Лоста (ул. Пионерская, 28). А 4 января Дед Мороз посетит Прилуки (Монастырский парк), парк Ветеранов, площадь Чайковского и Фрязиновский парк. Подробнее с афишей мероприятий можно познакомиться в афише: