Первым ребенком, родившимся в 2023 году в Вологде, стала девочка

В Вологде первым ребёнком, родившимся в этом году стала девочка. Она родилась 1 января в 5.30 в городском родильном доме. Малышка появилась на свет весом 3660 граммов, ростом 53 см.

В 2022 году самыми популярными именами в Вологодской области были София м Ева. Из 4,5 тыс. новорожденных девочек этим именем назвали 175 малышек. Еще 156 девочек получили имя Маша.



Самым популярным мужским именем в минувшем году снова стало имя Артём. Оно лидирует уже 7 лет подряд, начиная с 2015 года. Второе место заняло имя Михаил, третье - Александр .



