Две жительницы Великого Устюга оказались в реанимации после неосторожного курения

02.01.2023 [Происшествия]

Неосторожность при курении - одна из предположительных причин вчерашнего возгорания в доме № 22 по ул. Заовражской в Великом Устюге

В результате пожара были повреждены: внутренняя отделка, имущество комнаты №8, наружная отделка дома. Пострадали две женщины 1977 и 1981 годов рождения. Устюжанки находятся в реанимации. Сообщает администрация Великого Устюга.
 

Тэги: пожар, сгорел дом

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