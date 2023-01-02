Две жительницы Великого Устюга оказались в реанимации после неосторожного курения

Неосторожность при курении - одна из предположительных причин вчерашнего возгорания в доме № 22 по ул. Заовражской в Великом Устюге



В результате пожара были повреждены: внутренняя отделка, имущество комнаты №8, наружная отделка дома. Пострадали две женщины 1977 и 1981 годов рождения. Устюжанки находятся в реанимации. Сообщает администрация Великого Устюга.

