Главврач Вологодской областной больницы рассказал какой для медиков выдалась новогодняя ночь

Главный врач Вологодской областной больницы Дмитрий Ваньков рассказал, как встретила больница новогодние праздники.

«Обошёл приемные отделения, поздравил работающих в праздник врачей, медсестёр с Новым Годом. В новогоднюю ночь медицинская помощь оказана 89 вологжанам, из них 63 госпитализированы. Не все пациенты были вежливы и корректны, но все инциденты были улажены без «санитарных потерь», — сказал Дмитрий Ваньков.