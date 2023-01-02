Главврач Вологодской областной больницы рассказал какой для медиков выдалась новогодняя ночь

02.01.2023 [Общество]

Главный врач Вологодской областной больницы Дмитрий Ваньков рассказал, как встретила больница новогодние праздники.

«Обошёл приемные отделения, поздравил работающих в праздник врачей, медсестёр с Новым Годом. В новогоднюю ночь медицинская помощь оказана 89 вологжанам, из них 63 госпитализированы. Не все пациенты были вежливы и корректны, но все инциденты были улажены без «санитарных потерь», — сказал Дмитрий Ваньков.

Он поблагодарил специалистов, находящихся на дежурстве в непростые праздничные дни.

Тэги: больницы, медики

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