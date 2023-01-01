Один человек погиб и девять получили травмы в ДТП в Шекснинском районе

35-летняя женщина погибла и девять человек получили травмы в ДТП в Шекснинском районе.

Авария произошла 54-м километре автодороги «Вологда – Тихвин – Р21 «Кола» 1 января около 12:30.

По предварительным данным, 33-летний мужчина – водитель автомобиля «Лада Калина» – не справился с управлением, его автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Киа Рио», которым управлял 22-летний молодой человек.

В результате ДТП погибла 35-летняя пассажирка «Лады». Травмы получили оба водителя, четыре пассажира из «Киа» и три несовершеннолетних пассажира из «Лады».

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области, на месте происшествия работают наряды ДПС. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

