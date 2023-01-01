Один человек погиб и девять получили травмы в ДТП в Шекснинском районе

01.01.2023 [Происшествия]

35-летняя женщина погибла и девять человек получили травмы в ДТП в Шекснинском районе. 

Авария произошла 54-м километре автодороги «Вологда – Тихвин – Р21 «Кола» 1 января около 12:30.

По предварительным данным, 33-летний мужчина – водитель автомобиля «Лада Калина» – не справился с управлением, его автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Киа Рио», которым управлял 22-летний молодой человек.

В результате ДТП погибла 35-летняя пассажирка «Лады». Травмы получили оба водителя, четыре пассажира из «Киа» и три несовершеннолетних пассажира из «Лады».

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области, на месте происшествия работают наряды ДПС. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.
 

Тэги: ДТП с ребенком, погибла в ДТП, погибла женщина

ТОП НЕДЕЛИ

Халатность сотрудников Вологдагорводоканала стала причиной ограничения водоснабжения в Вологде
Цены на продукты питания в Вологодской области выросли в среднем на 22%
В Череповце трое мужчин до смерти избили незнакомого посетителя кафе
В Вологде автобус при заносе сбил пешехода
В Вологде главврача онкодиспансера подозревают в получении взятки
В Вологодской области выбрали деревни, где проведут 4G
В Вологде закончилось расследование массового отключения водоснабжения
Судебные эксперты рассказали на каких улицах Вологды чаще всего происходят автоподставы
«Меня загипнотизировали»: одинокая мама и инвалид из Вологодской области может лишиться квартиры из-за мошенников
В Страсбургском сквере Вологды прошел митинг против ухудшения жизни народа

Похожие новости

В Череповце четырехлетний мальчик попал под машину на улице Рыбинской

Водитель уехал с места ДТП

968
0

Подросток на мопеде сбил 5-летнего мальчика и скрылся с места происшествия

ДТП произошло 15 июля в Кадуйском районе

1361
0

Мальчик, попавший с мамой в ДТП, умер во время операции

Ребенка экстренно доставили вертолетом в Москву, но врачи не смогли ему помочь

6919
0

Двое несовершеннолетних пострадали в ДТП в Кич-Городецком районе 11 июня

Авария произошла в поселке Югский

1635
0

6-летний мальчик пострадал в ДТП в Череповце

Ребенок с травмами доставлен в медучреждение

1512
0

Две женщины и трехлетний ребенок пострадали в ДТП в Череповецком районе 10 июня

Авария произошла на 127-м километре автодороги «Вологда-Тихвин Р21 «Кола»

1549
0

Двое детей пострадали в ДТП на трассе в Череповецком районе

Семилетнего и девятилетнего мальчиков госпитализировали

1347
0

Трехлетний ребенок погиб в ДТП на автодороге Чекшино – Тотьма – Котлас

Он скончался в машине скорой помощи

2046
0

Восьмилетний ребенок получил травмы на пешеходном переходе в Вологде

Происшествие случилось в среду, 6 апреля, на улице Фрязиновской

1156
0

Четырёхлетний мальчик пострадал при столкновении двух иномарок в Вологде

Авария произошла на улице Ленинградской утром 8 февраля

2166
0

В Череповце «Шкода» сбила семилетнего мальчика и 14-летнюю девочку

ДТП произошло вечером 25 января. Пострадавшие находятся в больнице.

2427
0

В Великоустюгском районе грузовик сбил 7-летнего школьника

С подозрением на сотрясение мозга и черепно-мозговую травму пострадавшего доставили в больницу

1207
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Один человек погиб и девять получили травмы в ДТП в Шекснинском районе
Эксперт рассказала, ​​​​​​​как правильно хранить вино дома
Аварийные отключения электроэнергии произошли в нескольких населенных пунктах Великоустюгского района
Даниил Пыленков признан лучшим защитником минувшей неделе в Континентальной хоккейной лиги
Выставка к 100-летнему юбилею создания СССР открылась в Вологодском кремле
37-летний водитель ВАЗа пострадал в ДТП в новогоднюю ночь в Вологде
Редкая икона-плащаница Богоматери поступила в фонд Кирилло-Белозерского музея-заповедника
 
28.12.2022 [Общество]

«Меня загипнотизировали»: одинокая мама и инвалид из Вологодской области может лишиться квартиры из-за мошенников

1833
0
31.12.2022 [БлогоVO]

Завершаем круг благодарностей и подведения итогов 2022 года и двенадцатого волонтерского сезона работ в Крохино

761
0
27.12.2022 [Обзор Прессы]

Многогранная личность, или Просто талантливый человек Олег Гурьянов

600
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика