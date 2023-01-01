Аварийные отключения электроэнергии произошли в нескольких населенных пунктах Великоустюгского района

01.01.2023 [Происшествия]

Аварийные отключения электроэнергии произошли 1 января в нескольких населенных пунктах Великоустюгского района. Причиной отключений власти называют погодные условия.

– Погода преподносит первый сюрприз. В 12:54 произошло аварийное отключении электроэнергии в населенных пунктах Юдинского поселения, в т. ч. д. Юдино, п. Стрига, д. Аксеново, – сообщает глава Великоустюгского района Александр Кузьмин. 

Перевод на резервную линию электропитания не привел к должному результату. Аварийная бригада уже работает.
 

Тэги: отключение электричества

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