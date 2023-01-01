Даниил Пыленков признан лучшим защитником минувшей неделе в Континентальной хоккейной лиги

КХЛ накануне подвела итоги последней игровой недели 2022 года. Лучшим защитником во второй раз в сезоне признан игрок череповецкой «Северстали» Даниил Пыленков, набравший 4 (1+3) очка в трех матчах. На его счету также один силовой прием, шесть заблокированных бросков и один отбор шайбы. Впервые в сезоне Пыленков признавался лучшим еще в составе СКА, откуда перешел в Череповец в ноябре.

Лучшим вратарем недели эксперты КХЛ признали Василия Демченко из омского «Авангарда», лучшим нападающим впервые в карьере признан Николай Голдобин «Металлург» Магнитогорск Лучшим новичком в третий раз в сезоне признан Степан Никулин из ярославского «Локомотива».

