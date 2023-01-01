Выставка к 100-летнему юбилею создания СССР открылась в Вологодском кремле

01.01.2023 [Культура]

Выставка «Мой адрес - Советский Союз» открылась в Юго-Западной башне Вологодского кремля.

Здесь можно увидеть фондовые предметы из самых разных коллекций музея: вещевые комплексы, графика, плакатная живопись, награды, документы, фотографии, кружевные изделия и многое другое. Некоторые экспонаты выставляются впервые, например, макеты судов, ходивших по Волго-Балтийскому водному пути, стенгазета «Крокодил доменщиков».

– Советский Союз был самой большой страной в мире с населением 293 млн. человек, занимал второе место по уровню промышленного производства и седьмое место – по уровню национального дохода. Приоритетными направлениями развития Советского государства были выбраны социальная индустриализация народного хозяйства, строительство крупных промышленных объектов страны. Освоение целины, строительство Череповецкого металлургического завода и Волго-Балтийского водного пути, возведение домны №5 «Северянка» – этим грандиозным событиям, их влиянию на жизнь региона и его жителей посвящена новая выставка, – говорится в анонсе мероприятия.

Выставка будет работать до 12 марта в Юго-Западной башне Вологодского кремля.

Возрастные ограничения: (12+).
 

Тэги: выставка, СССР

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