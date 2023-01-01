37-летний водитель ВАЗа пострадал в ДТП в новогоднюю ночь в Вологде

ДТП с пострадавшим произошло в новогоднюю ночь в Вологде на улице Ленинградской в районе дома №95.

1 января около 3:15 37-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомашиной Опель под управлением 31-летнего мужчины.

По словам очевидцев, хлопок от столкновения был очень громким. Водителя ВАЗа зажало в салоне автомобиля. Пришлось вызывать спецслужбы, чтобы разрезать металл. Медики смогли поставить пострадавшему капельницу, пока тот находился в покореженном автомобиле. Как только спасатели разрезали металл, пострадавшего сразу доставили в медучреждение.

– В результате ДТП водитель ВАЗ с подозрением на перелом бедра и травму головы направлен в медицинское учреждение, – сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия. По материалам проверки будет принято решение.

