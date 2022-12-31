Хоккеисты череповецкой «Северстали» завершили календарный год победой над нижегородский «Торпедо»

31.12.2022 [Спорт]

Хоккеисты череповецкой «Северстали» завершили календарный год победой над нижегородский «Торпедо».

Команда Игоря Ларионова занимает высокое, четвертое место в Западной конференции, «Северсталь» же наоборот балансирует на границе первой восьмерке. Череповчане могли открыть счет уже на 14 секунде матча, но гол не был засчитан по причине игры высоко поднятой клюшкой. Однако еще до первого перерыва подопечным Андрея Разина удалось выйти вперед, Игорь Гераськин реализовал большинство.

Во второй двадцатиминутке гости сравняли счет, на что «желто-черные» ответили двумя своими шайбами. Сначала Андрей Чуркин вывел вновь череповчан вперед, забросив свою первую шайбу в КХЛ, а затем Кирилл Пилипенко реализовал большинство, увеличив преимущество «Северстали» до двух шайб.

В третьем периоде зрители в Череповце увидели только один гол. За 33 секунды до финальной серены «торпедовцы», заменив вратаря на шестого полевого игрока, смогли отыграть один гол, который повлиял на счет в матче, но не на его итог. 3:2 - победа «Северстали».

«Играли с хорошей командой. Быстрая, мобильная. Хорошая молодежь. Третья наша игра с ними. В предыдущих матчах нам не хватало чуть-чуть. Сегодня отыграли хорошо – особенно первый период, второй. Третий – по заданию. Немножко концовку смазали. Потрепали нервы болельщикам, но в этом сезоне, думаю, это нормально для нашей команды. Победа хорошая, заслуженная. Всех с наступающим Новым годом, всех с победой», – сказал после матча главный тренер «Северстали» Андрей Разин.

Череповчане с хорошим настроением уходят на короткие новогодние каникулы. С 46-ю очками «сталевары» сейчас занимают 8-ю строчку в Западной конференции КХЛ. Следующий матч «желто-черные» проведут 4 января против казанского «Ак Барса».

Тэги: ХК «Северсталь»

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