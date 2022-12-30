Развлекательные программы для детей пройдут в разных районах Вологды в новогодние праздники

В период новогодних праздников традиционно проходит ряд мероприятий в рамках проекта «Рождественская сказка в Вологде». Он стартовал в декабре с игровых программ для детей и взрослых в парках города.

Со 2 января Дед Мороз отправится в путешествие по микрорайонам Вологды, чтобы порадовать как можно больше детей. Юных вологжан ждет интерактивная программа с главным зимним волшебником и его помощниками. Так, 2 января Дед Мороз приедет в Рождественский сквер, на площадь им. Ф.Я. Федулова, в Ковыринский парк и на бульвар Пирогова, 3 января - в Осановскую рощу, на стадион «Локомотив», на площадку СКК «Вологда» и в микрорайон Лоста (ул. Пионерская, 28). 4 января Дед Мороз посетит Прилуки (Монастырский парк), парк Ветеранов, площадь Чайковского и Фрязиновский парк.

Для активных и спортивных вологжан со 2 по 8 января будет организовано массовое катание на коньках на стадионе «Локомотив», открытом катке на ул. Беляева, 13Б, в Ледовом дворце на ул. Пугачева, сообщает пресс-служба администрации города Вологды.

5 и 6 января вологжан ждут на Кремлевской площади для участия в игровой программе для детей «Снежгород» с надувными аттракционами, конкурсами и мастер-классами. Также в эти дни пройдут интерактивные и театральные программы с участием театра «Сонет», вокальной группы «Sweet Jam», театра «ARTist» (г. Черепоовец). Также 5 января в парке «Кремлевский сад» пройдет новогодняя программа «Новогодняя сказка с Дедом Морозом и Снегурочкой».

6 января в арт-резиденции «Ладный терем» пройдет новогодняя программа «Дед Мороз и ёлочка», в Центре ремесел на ул. Засодимского, д. 5 – мероприятие «Мастеровая среда», а на ул. Благовещенская, д.20 – мастеровой день «Рождественское волшебство».

Подробнее с расписанием мероприятий можно познакомиться на афише внизу текста.

Напомним, что администрацией города Вологды было принято решение отказаться от масштабных новогодних гуляний, в том числе и в новогоднюю ночь в пользу отдельных мероприятий в различных районах города. В новогоднюю ночь не будет концерта на центральной площади и фейерверка.

Для многих жителей стало традицией встречать бой курантов у новогодней елки на площади Революции или на площадях в микрорайонах, также многие вологжане поедут в гости друг к другу. Поэтому было принято решение пустить в новогоднюю ночь бесплатный общественный транспорт. Он будет ходить с 00.30 до 5.00 1 января.

Автобусы будут курсировать по следующим маршрутам: «Лоста – ВоГУ», «Лукьяново – Центр», «6 мкр – Новаторов», «Больничный комплекс – Дальняя», «Центр – ВПЗ», «Центр - Прилуки», «Архангельская – ВПЗ». Расписание по ссылке.