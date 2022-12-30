Выставка часов 19-20 веков открылась в Кириллове в преддверии новогодних праздников

Выставка «В ожидании боя курантов» открылась в Музее истории города Кириллова и района в преддверии новогодних праздников

В экспозиции представлены часы 19-20 веков из фондовых коллекций Кирилло-Белозерского музея-заповедника и Музея фресок Дионисия, сделанные из металла, керамики и дерева.

По задумке организаторов, изюминка выставки – не только сами часы, но и время, которое они показывают – все часы настроены на празднование Нового года – на циферблатах стрелки показывают 23:55.

Выставка знакомит посетителей с разноплановыми механическими часами: настенными, маятниковыми, наручными, часами-будильниками, настольными, буфетными и часами-ходиками.

– Помимо часов российского производства советских марок «Победа», «СLAVA», «Маяк», на выставке будут представлены часы иностранного производства «Junghans» и «Le Roi à Paris», – рассказывает заведующая отделом истории города и района Анна Репина. – Посетители увидят «танковые», «командирские», «юбилейные» «генеральские» часы, узнают почему они так назывались и кому принадлежали.

Особое место среди экспонатов занимают часы с изображением маршала СССР Георгия Константиновича Жукова, которые принадлежали Герою Советского Союза, уроженцу Кирилловского района Александру Васильевичу Андрееву.

Часы были подарены ему в честь 50-летия Победы в Великой Отечественной войне. В музей экспонат поступил в дар от родственницы Героя – С.А. Андреевой.

Посетить выставку можно до 31 января Музее истории города Кириллова и района по адресу: Вологодская область, Кириллов, Гагарина, 103. Справки по телефону: 8 817 57 3 15 98.

Возрастных ограничений нет.

