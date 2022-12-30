Медицинские организации Вологодской области с 31 декабря по 8 января будут работать по особому графику

30.12.2022 [Общество]

Медицинские организации Вологодской области с 31 декабря по 8 января будут работать по особому графику. О режиме работы учреждений рассказал Департамент здравоохранения.

Неотложную медицинскую помощь в поликлиниках жители региона смогут получить в часы работы учреждений:

31 декабря 2022 года, 2, 4, 6 января 2023 года с 8:00 до 12:00 будет проводиться прием вызовов, с 9:00 до 14:00 — прием в поликлинике;

3, 5, 8 января 2023 года с 9.00 до 14.00 будет проводиться прием в поликлинике;

1 и 7 января 2023 года — выходные дни.

При необходимости оказания экстренной медицинской помощи пациентам следует обращаться на станции скорой медицинской помощи и в приемные отделения стационаров.

Станции скорой медицинской помощи в Вологде и Череповце и отделения скорой помощи центральных районных больниц в период новогодних праздников будут работать круглосуточно.

Стационары также готовы к оказанию экстренной медицинской помощи в круглосуточном режиме. В регионе сформирован достаточный запас лекарств, необходимый для лечения больных в стационарных условиях. В больницах и моногоспиталях в достаточном количестве имеются маски и перчатки.

В период новогодних праздников изменится и график врачей-специалистов, лабораторий, рентгенологических и диагностических кабинетов и врачебной комиссии для решения лечебных и административных вопросов в поликлиниках в поликлиниках. Информация о работе размещена на официальных сайтах медицинских организаций и страницах в социальных сетях.

Тэги: больницы, поликлиники, режим работы

ТОП НЕДЕЛИ

Халатность сотрудников Вологдагорводоканала стала причиной ограничения водоснабжения в Вологде
Цены на продукты питания в Вологодской области выросли в среднем на 22%
В Вологде автобус при заносе сбил пешехода
В Вологде главврача онкодиспансера подозревают в получении взятки
В Череповце трое мужчин до смерти избили незнакомого посетителя кафе
В Вологде закончилось расследование массового отключения водоснабжения
Судебные эксперты рассказали на каких улицах Вологды чаще всего происходят автоподставы
В Вологодской области выбрали деревни, где проведут 4G
В Страсбургском сквере Вологды прошел митинг против ухудшения жизни народа
«Меня загипнотизировали»: одинокая мама и инвалид из Вологодской области может лишиться квартиры из-за мошенников

Похожие новости

Кормушку для белок установили в парке областной больницы №2 в Череповце

Сотрудники больницы изготовили кормушку своими руками

953
0

В Вологде агрессивный пациент выбил два окна в больнице на Пошехонском шоссе

Росгвардейцам пришлось два раза выезжать в одно и то же медучреждение на Пошехонском шоссе, чтобы усмирить буйных пациентов

1349
0

В Вологде подписали контракт на строительство поликлиники в Бывалово

Она должна будет открыться в 2024 году

1188
0

В областную больницу №2 в Череповце купили ангиограф за 60,6 млн рублей

Для размещения нового ангиографического комплекса одна из операционных была переоборудована в рентген-формат

2489
0

Вологодский губернатор заявил, что речь о закрытии детского отделения ЦРБ в Верховажье не идет

«Мы этого не допустим, все замечания должны быть немедленно устранены», — заявил Кувшинников

1542
0

«Сдохни или умри»: в сети появились фото отделения нефрологии Вологодской областной больницы

Пациентка рассказывает, что из старых деревянных окон дует, от стен отваливается штукатурка, батареи не греют и питание ужасное

4175
0

Организаторов закупки томографа в Вологде хотят привлечь к уголовной ответственности

Конкурс на оборудование для областной больницы провели с нарушениями

2249
0

Результаты теста на COVID-19 при плановой госпитализации в Вологодской области будут действительны неделю

Об этом 16 июля NewsVo рассказали в Вологодской областной больнице

6735
0

Вологодская область получит 133 млн. рублей на оснащение больниц

Средства выделены в рамках специального постановления правительства России, для борьбы с коронавирусом

3840
2

850 жителей Вологодской области протестированы на коронавирус: результаты отрицательные

Таковы данные на 14 часов 23 марта 

4678
2

Пациенты вологодских больниц, которые сами покупали лекарства, могут предъявить чеки главврачам

О проблемах с препаратами в Грязовецкой ЦРБ спросили губернатора Вологодской области 5 декабря в рамках прямой линии.

3848
0

В паллиативном отделении горбольницы Череповца будет 20 коек вместо 30

Сейчас в помещениях отделения на этаже демонтированы полы, стены, потолки, меняются окна, производится перепланировка.

1086
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде осудили поджигателя дебаркадера речного вокзала
Выставка часов 19-20 веков открылась в Кириллове в преддверии новогодних праздников
Полиция проверяет журналиста Леонида Парфенова
Медицинские организации Вологодской области с 31 декабря по 8 января будут работать по особому графику
Северная железная дорога вводит дополнительные поезда на новогодние праздники
Житель Тотемского района до смерти избил знакомого
Поезд Деда Мороза приедет в Череповец и Вологду
 
28.12.2022 [Общество]

«Меня загипнотизировали»: одинокая мама и инвалид из Вологодской области может лишиться квартиры из-за мошенников

1493
0
29.12.2022 [БлогоVO]

В Вологде открылась после переезда и ремонта (наконец-то) картинная галерея

566
0
27.12.2022 [Обзор Прессы]

Многогранная личность, или Просто талантливый человек Олег Гурьянов

438
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика