Медицинские организации Вологодской области с 31 декабря по 8 января будут работать по особому графику. О режиме работы учреждений рассказал Департамент здравоохранения.

Неотложную медицинскую помощь в поликлиниках жители региона смогут получить в часы работы учреждений:

31 декабря 2022 года, 2, 4, 6 января 2023 года с 8:00 до 12:00 будет проводиться прием вызовов, с 9:00 до 14:00 — прием в поликлинике;

3, 5, 8 января 2023 года с 9.00 до 14.00 будет проводиться прием в поликлинике;

1 и 7 января 2023 года — выходные дни.

При необходимости оказания экстренной медицинской помощи пациентам следует обращаться на станции скорой медицинской помощи и в приемные отделения стационаров.

Станции скорой медицинской помощи в Вологде и Череповце и отделения скорой помощи центральных районных больниц в период новогодних праздников будут работать круглосуточно.

Стационары также готовы к оказанию экстренной медицинской помощи в круглосуточном режиме. В регионе сформирован достаточный запас лекарств, необходимый для лечения больных в стационарных условиях. В больницах и моногоспиталях в достаточном количестве имеются маски и перчатки.

В период новогодних праздников изменится и график врачей-специалистов, лабораторий, рентгенологических и диагностических кабинетов и врачебной комиссии для решения лечебных и административных вопросов в поликлиниках в поликлиниках. Информация о работе размещена на официальных сайтах медицинских организаций и страницах в социальных сетях.