Северная железная дорога вводит дополнительные поезда на новогодние праздники

30.12.2022 [Общество]

В новогодние праздники на Северной железной дороге будут курсировать 37 дополнительных поездов дальнего следования.

Как сообщает служба корпоративных коммуникаций СЖД, поезда назначены на наиболее востребованные маршруты, связывающие Ярославль, Архангельск, Котлас, Вологду, Сыктывкар и Сосногорск с Москвой, Санкт-Петербургом. Отмечается также, что к 13 поездам будут добавлены дополнительные вагоны.

«Кроме того, назначены дополнительные „Ласточки“ сообщением Москва — Шуя  — Иваново. Организовано курсирование туристических поездов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Казани в гости к Деду Морозу в его резиденцию в Великом Устюге. Из Москвы и Воронежа назначены поезда в Кострому», — говорится в сообщении пресс-службы СЖД.

В период новогодних и рождественских праздников через Северную железную дорогу пройдут маршруты различных туристических поездов из Москвы.

Тэги: поезда, пассажироперевозки, новый год

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