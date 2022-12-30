Житель Тотемского района до смерти избил знакомого

В Тотемском районе возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего ранее судимого местного жителя, подозреваемого в причинении смертельных травм знакомому.

23-летний потерпевший — житель посёлка Советский — скончался в больнице 23 декабря.

«В кратчайший срок после возбуждения уголовного дела следствием было установлено, что телесные повреждения в начале месяца ему причинил его знакомый, проживающий в этом же поселке, несколько раз ударив по голове», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Мужчина не сообщил о происшествии в правоохранительные органы, но когда его задержали он сознался в содеянном. Суд заключил мужчину под стражу. Расследование продолжается.