Житель Тотемского района до смерти избил знакомого

30.12.2022 [Происшествия]

В Тотемском районе возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего ранее судимого местного жителя, подозреваемого в причинении смертельных травм знакомому.

23-летний потерпевший — житель посёлка Советский — скончался в больнице 23 декабря.

«В кратчайший срок после возбуждения уголовного дела следствием было установлено, что телесные повреждения в начале месяца ему причинил его знакомый, проживающий в этом же поселке, несколько раз ударив по голове», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Мужчина не сообщил о происшествии в правоохранительные органы, но когда его задержали он сознался в содеянном. Суд заключил мужчину под стражу. Расследование продолжается.

Тэги: избиение, смертельные травмы, гибель человека, уголовное дело, следствие
фото пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области

ТОП НЕДЕЛИ

Халатность сотрудников Вологдагорводоканала стала причиной ограничения водоснабжения в Вологде
Цены на продукты питания в Вологодской области выросли в среднем на 22%
В Вологде автобус при заносе сбил пешехода
В Вологде главврача онкодиспансера подозревают в получении взятки
В Череповце трое мужчин до смерти избили незнакомого посетителя кафе
В Вологде закончилось расследование массового отключения водоснабжения
Судебные эксперты рассказали на каких улицах Вологды чаще всего происходят автоподставы
В Вологодской области выбрали деревни, где проведут 4G
В Страсбургском сквере Вологды прошел митинг против ухудшения жизни народа
«Меня загипнотизировали»: одинокая мама и инвалид из Вологодской области может лишиться квартиры из-за мошенников

Похожие новости

В Череповце трое мужчин до смерти избили незнакомого посетителя кафе

Потерпевший скончался в больнице 10 декабря

1949
0

В Вологде будут судить мужчину, который 11 лет назад избил и сбросил с лестницы знакомого

От полученных травм потерпевший скончался

1129
0

В Бабаево осудили троих мужчин, которые связали и избили незнакомца

Они заподозрили потерпевшего в краже металлолома

1303
0

Жителя Устюженского района подозревают в систематическом избиении супруги

Женщина скончалась в начале 2022 года

1876
0

В Вологде двое подростков и двое мужчин до смерти избили человека

Потерпевший скончался в больнице 29 октября

3761
0

Житель Кадуйского района до смерти избил собутыльника

Возбуждено уголовное дело

955
0

Житель Сокола получил 9 лет колонии за то, что до смерти избил знакомого

На погибшего ему пожаловалась его соседка

983
0

Житель Череповца до смерти избил собутыльника его же тростью

Возбуждено уголовное дело

954
0

В Череповце покупатель избил мужчину, который некорректно вёл себя с продавцом в магазине

За причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, суд приговорил его к двум годам и восьми месяцам колонии строгого режима

1006
0

Трое жителей Бабаево связали и избили мужчину, которого заподозрили в краже металлолома

Расследование уголовного дела в их отношении завершено

1277
0

В Тотемском районе вахтовик до смерти избил напарника

Тело погибшего нашли в деревне Великий Двор в ночь на 17 сентября

1067
0

В Вологде подросток сломал нос полицейскому во время задержания

Ему и четверым его знакомым также грозит уголовное наказание за групповое избиение из хулиганских побуждений и повреждение чужого имущества

1902
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде осудили поджигателя дебаркадера речного вокзала
Выставка часов 19-20 веков открылась в Кириллове в преддверии новогодних праздников
Полиция проверяет журналиста Леонида Парфенова
Медицинские организации Вологодской области с 31 декабря по 8 января будут работать по особому графику
Северная железная дорога вводит дополнительные поезда на новогодние праздники
Житель Тотемского района до смерти избил знакомого
Поезд Деда Мороза приедет в Череповец и Вологду
 
28.12.2022 [Общество]

«Меня загипнотизировали»: одинокая мама и инвалид из Вологодской области может лишиться квартиры из-за мошенников

1493
0
29.12.2022 [БлогоVO]

В Вологде открылась после переезда и ремонта (наконец-то) картинная галерея

566
0
27.12.2022 [Обзор Прессы]

Многогранная личность, или Просто талантливый человек Олег Гурьянов

438
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика