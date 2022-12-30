Поезд Деда Мороза приедет в Череповец и Вологду

22 октября Дед Мороз из Великого Устюга отправился в очередное путешествие по стране на поезде, специально подготовленном для него

«Поезд Деда Мороза» — это празднично оформленная передвижная резиденция, в которой главный зимний волшебник страны путешествует по России и дарит новогоднее настроение жителям страны, не имеющим возможности приехать к нему в Великий Устюг. В составе поезда в этом году 19 вагонов, в том числе салон-приемная, вагон-сцена, вагон «Сказочная деревня» для игр и квестов, вагоны-рестораны, вагон-лавка и т. д. Во главе поезда — паровоз, украшенный гирляндами из сотен фонариков. Поезд проедет по железным дорогам России более 33 тыс. км. Его маршрут пройдет через более чем 130 городов БАМа, Транссиба, Центральной России и Севера.

В Череповце поезд можно будет встретить 9 января в 10.00, в Вологде 10 января в 10.10.

Рядом с поездом будет организована развлекательная программа. В Череповце она продлится с 10.00 до 18.00, на вокзале Вологды с 10.10 до 18.10. Гостей будут радовать артисты и аниматоры, которые прямо на перроне устроят зимнюю сказку. В программе могут принять участие все желающие.

Посещение передвижной резиденции Деда Мороза возможно по заранее приобретенным билетам в соответствии с указанным в билете временем посещения.

Подробное описание программы — в расписании следования Поезда Деда Мороза на сайте rzd.ru.