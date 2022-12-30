Продукты питания для образовательных учреждений Вологодской области будут закупаться через распределительно-логистический центр

В Вологодской области объявлены совместные торги на поставку продовольственных товаров для муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений области. Продукты питания, которые не производятся на территории области, с 1 февраля 2023 года будут поставляться централизованно с использованием инфраструктуры регионального распределительно-логистического центра.

В правительстве Вологодской области считают, что это позволит сделать процесс обеспечения продовольствием бюджетных учреждений региона более прозрачным, улучшить качество поставляемых продуктов, исключить поставку фальсифицированной продукции, уменьшить долю закупок продовольственных товаров у единственного поставщика.

Поставка товаров распределительно-логистическим центром будет осуществляться по заявкам заказчика до каждого учреждения.

Аналогичный механизм с 2016 года реализуется для учреждений здравоохранения, социальной защиты и учреждений среднего профессионального образования области.