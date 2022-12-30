Рождественская ярмарка пройдет в Юго-Западной башне Вологодского кремля со 2 по 6 января

30.12.2022 [Общество]

Традиционная ярмарка изделий ручной работы «Сотворенная радость» пройдет в Юго-Западной башне Вологодского кремля со 2 по 6 января.

– Большая рождественская ярмарка в самом начале 2023 года соберет порядка 20 мастеров Вологодской области, – говорится в анонсе мероприятия.

Здесь можно будет приобрести сувениры ручной работы, авторские украшения и аксессуары, натуральную косметику, одежду, предметы декора и многое другое.

– Важный акцент, как всегда, – на мастеров народных художественных промыслов Вологодской области. Украшением выставки-ярмарки станет студия «Вологодские росписи», которая представит традиционную роспись по дереву, кружево, берестоплетение, лоскутную пластику, ткачество, гончарный промысел, – рассказывают организаторы.

Ярмарка будет работать со 2 по 6 января с 10:00 до 18:30 в юго-Западной башне Вологодского кремля.

Вход свободный.

Возрастных ограничений нет.

 

Тэги: ярмарка, мастера, новогодние праздники, новый год

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