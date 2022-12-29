Халатность сотрудников Вологдагорводоканала стала причиной ограничения водоснабжения в Вологде

29.12.2022 [Общество]

О причинах аварии на очистных сооружениях МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», которая произошла 23 декабря и повлекла за собой отключение водоснабжения в большей части областной столицы, рассказал сегодня в ходе брифинга мэр Вологды Сергей Воропанов.   

Напомним, 23 декабря 2022 года в 3:40 был обнаружен факт недостаточного поступления объема воды в резервуары чистой воды на очистных сооружениях водопровода. В результате этого было снижено давление подаваемой воды в распределительную сеть города до уровня 1 атмосферы, остановлена зональная насосная станция, в связи с чем без водоснабжения остались дома Южной части города в границах улиц: Окружное ш., Ленинградская, Гагарина, Возрождения, мкр. Ремсельмаш. Без воды оказались 807 многоквартирных домов (более 60 тысяч вологжан), а также 127 объектов социальной инфраструктуры (детские сады, школы, медицинские учреждения). На пониженном давлении в водопроводной сети находилось 2350 многоквартирных домов (247 907 человек). Отсутствие водоснабжения повлияло на работу многих предприятий, в частности на работу высокоточных производств. К примеру, работа на Вологодском заводе специальных подшипников не остановилась только потому, что у них был свой запас воды. Областная клиническая больница на Пошехонском шоссе, 23 была переведена на работу по часам, в особом режиме велась работа дорогостоящего оборудования (томографа), работа которого полностью зависела от воды.

Меры по устранению аварии были приняты незамедлительно, была собрана комиссия, определены задачи по восстановлению водоснабжения, а также, на время устранения проблемы, организован подвоз воды. В 23-50 водоснабжение восстановлено полностью, все насосные стации запущены в работу.

«Для выяснения причин произошедшего была проведена работа Комиссией расследования причин возникновения аварийной ситуации. При анализе действий работников очистных сооружений водопровода МУП ЖКХ „Вологдагорводоканал“ выявлено халатное отношение к своим обязанностям, неправильное принятие управленческих решений, приведшее к снижению пропускной способности фильтров, что повлияло на недостаточный запас воды в резервуарах чистой воды и тем самым привело к остановке подачи водоснабжения в город. В связи с тем, что была допущена ситуация, связанная именно с безопасностью жителей города, мы обращаемся в силовые структуры для проверки этих фактов. Также решением Комиссии рекомендовано руководителю МУП ЖКХ „Вологдагорводоканал“ привлечь к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения специалистов, которые работали в ту смену и допустили сложившуюся ситуацию», — рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Также рассматривается возможность применения данной меры ответственности к заместителю главного инженера по эксплуатации, контролирующего работу очистных сооружений, в связи с тем, что он неоднократно допускал сбои в работе очистных сооружений. Так как руководитель МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» на данный момент находится на больничном, решение по нему планируется принять позже.

Сергей Воропанов подчеркнул, что для того, чтобы не допустить такую ситуацию в дальнейшем, будет разработана «дорожная карта» по созданию программы единой информационной базы мониторинга за основными показателями работы всех сооружений, а также проведено обучение персонала очистных сооружений водопровода по практическим действиям при аварийных ситуациях.

Тэги: Вологдагорводоканал, аварии

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