В Череповце трое мужчин до смерти избили незнакомого посетителя кафе

29.12.2022 [Происшествия]

В Череповце следователи задержали троих местных жителей, подозреваемых в причинении смертельных травм незнакомому мужчине.

30-летний потерпевший — житель Устюжны — скончался в больнице 10 декабря. В медучреждение его доставили с множественными травмами в начале месяца. Один из подозреваемых 34-летний череповчанин —  был задержан вскоре после госпитализации пострадавшего. Оперативники установили, что к избиению были причастны также 29-летний и 37-летний мужчины. Их задержали 28 декабря.

«По версии следствия, под утро 3 декабря 2022 года трое мужчин, отдыхавших в заведении сети пивных ресторанов, находящемся в здании торгового центра на   Октябрьском проспекте, испытывая возникшую неприязнь к одному из посетителей, вышли на улицу и нанесли ему множественные удары руками и ногами по голове и туловищу, после чего с места происшествия скрылись», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о заключении подозреваемых под стражу. Расследование продолжается.

Тэги: избиение, кафе, смертельные травмы, гибель человека, уголовное дело, задержание
видео пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области

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