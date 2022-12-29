В Череповце трое мужчин до смерти избили незнакомого посетителя кафе

В Череповце следователи задержали троих местных жителей, подозреваемых в причинении смертельных травм незнакомому мужчине.

30-летний потерпевший — житель Устюжны — скончался в больнице 10 декабря. В медучреждение его доставили с множественными травмами в начале месяца. Один из подозреваемых 34-летний череповчанин — был задержан вскоре после госпитализации пострадавшего. Оперативники установили, что к избиению были причастны также 29-летний и 37-летний мужчины. Их задержали 28 декабря.

«По версии следствия, под утро 3 декабря 2022 года трое мужчин, отдыхавших в заведении сети пивных ресторанов, находящемся в здании торгового центра на Октябрьском проспекте, испытывая возникшую неприязнь к одному из посетителей, вышли на улицу и нанесли ему множественные удары руками и ногами по голове и туловищу, после чего с места происшествия скрылись», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о заключении подозреваемых под стражу. Расследование продолжается.