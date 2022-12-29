Череповецкие школьники подхватили кишечную палочку во время областных соревнований

На базе отдыха десятки школьников из Череповца подхватили кишечную палочку. Сообщает портал ГородЧе

Об ухудшении самочувствия школьников стало известно еще 27 декабря, когда в одну из школ Зашекснинского района не пришла половина класса, гостившая 26 декабря на базе отдыха в Карпово. У детей была тошнота и температура. Вскоре стало известно о похожих симптомах у школьников из других классов, тоже проводивших время в Карпово 26 декабря.

«По информации Управления Роспотребнадзора по Вологодской области, действительно, был зарегистрирован случай острой кишечной инфекции у ребенка, ранее находившегося на спортивных сборах в Центре лыжного спорта и отдыха „Карпово“ в Череповецком районе. В период с 23 по 25 декабря 2022 года на базе учреждения проходили областные соревнования с массовым участием детей. Участвовали спортивные команды из Череповца, Вологды, Бабаево, Вожеги, Харовска, Бабушкино и др.», — сообщает администрация Череповецкого района.

Сейчас идет расследование причин возникновения инфекционного заболевания в отношении областного Центра спортивной подготовки и организатора питания. Специалистами [Роспотребнадзора] выявлен ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований, отобраны пробы биологического материала и водопроводной воды для анализа. Организаторам выданы предписания о проведении дополнительных дезинфекционных мероприятий.