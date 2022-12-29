Череповецкие школьники подхватили кишечную палочку во время областных соревнований

29.12.2022 [Общество]

На базе отдыха десятки школьников из Череповца подхватили кишечную палочку. Сообщает портал ГородЧе

Об ухудшении самочувствия школьников стало известно еще 27 декабря, когда в одну из школ Зашекснинского района не пришла половина класса, гостившая 26 декабря на базе отдыха в Карпово. У детей была тошнота и температура. Вскоре стало известно о похожих симптомах у школьников из других классов, тоже проводивших время в Карпово 26 декабря.

«По информации Управления Роспотребнадзора по Вологодской области, действительно, был зарегистрирован случай острой кишечной инфекции у ребенка, ранее находившегося на спортивных сборах в Центре лыжного спорта и отдыха „Карпово“ в Череповецком районе. В период с 23 по 25 декабря 2022 года на базе учреждения проходили областные соревнования с массовым участием детей. Участвовали спортивные команды из Череповца, Вологды, Бабаево, Вожеги, Харовска, Бабушкино и др.», — сообщает администрация Череповецкого района.

Сейчас идет расследование причин возникновения инфекционного заболевания в отношении областного Центра спортивной подготовки и организатора питания. Специалистами [Роспотребнадзора] выявлен ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований, отобраны пробы биологического материала и водопроводной воды для анализа. Организаторам выданы предписания о проведении дополнительных дезинфекционных мероприятий.

Тэги: кишечная палочка, кишечные инфекции

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