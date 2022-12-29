Сотрудники МЧС поздравили пациентов Вологодской детской больницы с Новым годом с помощью подъемника

Уже второй год подряд для детей, которые оказались в областной детской больнице, сотрудники Главного управления МЧС России по Вологодской области в предновогодний день становятся настоящими волшебниками.



Дед Мороз и Снегурочка, поднявшись на автоколенчатом подъёмнике к окнам верхних этажей здания, поздравляли детей с наступающим Новым годом и, конечно, желали им скорейшего выздоровления.



Но на этом сюрприз для ребят не закончился. Их ещё ждали сладкие подарки от сотрудников МЧС России.

с помощью подъемника



#Телефондоверия Главного управления МЧС России по Вологодской области (81-72) 72-99-99.