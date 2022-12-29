Игрушки «Хагги Вагги» снимают с продажи в России

Крупные российские маркеплейсы, такие как Ozon, Wildberries, «Яндекс.Маркет» и «СберМегаМаркет» удалили карточки товаров с игрушками «Хагги Вагги», страницы и ссылки с предложениями недобросовестных продавцов пропали из каталогов сайтов.

Интернет-магазины «Азбука детства» и Elmers-mama вывели игрушки из ассортимента, товары скрыты на сайте и не допускаются к продаже. Магазин Elmers-mama также рассматривает вопрос по изменению показателей качества при приемке продукции.

Интернет-магазин «Детский мир» запросил у производителей результаты повторных испытаний их товаров Роскачеством после проведения исправления нарушений производителем. Без такого подтверждения новые поставки будут блокироваться. Сообщает пресс-служба Роскачества.

По данным Роскачества, 89% «Хагги Вагги» из исследованных имели превышения по содержанию фенола. Максимальное превышение более чем в 4 раза обнаружено у одной из игрушек, купленной на маркетплейсе.