Игрушки «Хагги Вагги» снимают с продажи в России

29.12.2022 [Общество]

Крупные российские маркеплейсы, такие как Ozon, Wildberries, «Яндекс.Маркет» и «СберМегаМаркет» удалили карточки товаров с игрушками «Хагги Вагги», страницы и ссылки с предложениями недобросовестных продавцов пропали из каталогов сайтов.

Интернет-магазины «Азбука детства» и Elmers-mama вывели игрушки из ассортимента, товары скрыты на сайте и не допускаются к продаже. Магазин Elmers-mama также рассматривает вопрос по изменению показателей качества при приемке продукции.

Интернет-магазин «Детский мир» запросил у производителей результаты повторных испытаний их товаров Роскачеством после проведения исправления нарушений производителем. Без такого подтверждения новые поставки будут блокироваться. Сообщает пресс-служба Роскачества.

По данным Роскачества, 89% «Хагги Вагги» из исследованных имели превышения по содержанию фенола. Максимальное превышение более чем в 4 раза обнаружено у одной из игрушек, купленной на маркетплейсе. 

Тэги: хагги вагги

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