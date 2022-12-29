Евгения Лаленкова, Артем Арефьев , Николай Трусов и Егор Коряковский завоевали медали по конькобежному спорту

29.12.2022 [Спорт]

Евгения Лаленкова, Артем Арефьев, Николай Трусов и Егор Коряковский завоевали медали в четвертый день чемпионата России по конькобежному спорту.

Сегодня, 29 декабря 2022 года, в Кемерово завершился Чемпионат России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. В последний день соревнований девушки бежали на дистанции 5000 метров. Евгения Лаленкова заняла второе место с результатом 7:35.25. Менее пяти секунд череповчанка уступила победительнице, Екатерине Кошелевой. На третьем месте Кристина Грумандь.

Конькобежцы соревновались в командном спринте. Выступая за сборную команду Москвы вологжане Егор Коряковский и Николай Трусов стали серебряными призёрами. Череповчанин Артем Арефьев, выступающий в параллельном зачете за Вологодскую область и Санкт-Петербург, завоевал «бронзу» в составе сборной команды Северной столицы.

В итоги вологодский спортсмены на чемпионата завоевали 5 медалей. Евгения Лаленкова — два «золота» и «серебро». Егор Коряковский и Николай Трусов — «серебро».Артем Арефьев — две «бронзы».

Тэги: конькобежный спорт

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