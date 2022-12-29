Афиша новогодних праздничных мероприятий в Вологодской области с 1 по 8 января

29.12.2022 [Культура]

ВОЛОГДА

«Настоящий вологодский Новый год» в Вологодском кремле 

2 – 8 января 

  • 18.00-18:30 «Огни кремлевской ёлки». Театрализованное семейное представление у елки на территории Вологодского кремля. Вход свободный.
  • 18:30 Интерактивные и концертные программы для детей и взрослых в помещениях Вологодского кремля. Подробное описание каждой программы, стоимость и бронирование билетов по ссылке.

2 – 6 января с 10:00 до 18:30 ярмарка изделий ручной работы «Сотворенная радость» в Юго-Западной башне Вологодского кремля.

Вологодская областная картинная галерея, Мира, 34

3 – 8 января

  • Работа новых экспозиций на 5 этажах нового здания.
  • 12:00 – обзорные экскурсии.

Архитектурно-этнографический музей «Семенково», т. (8172) 21-01-90

  • 3, 4, 6, 8 января с 12:00 до 15:00 и 5 января с 13:00 до 16:00 – праздничные семейные интерактивные программы.
  • 7 января с 12:00 до 15:00 – праздничная этнографическая программа «Приходила Коляда».
     

Музей кружева, Кремлевская площадь, 12, т. 8(8172)72-16-56

Экскурсии для сборных групп:

  • 2 января в 12:00 и в 14:00
  • 3 января в 12:00 и в 15:30
  • 4 января в 11:30
  • 6 января в 12:00
  • 7 января в 10:00 и в 12:30

Центр ремесел, Благовещенская, 20, т. 8(8172)34-33-30, 33-94-92

2 – 8 января с 11:00 до 16:00 – студия ткачества

2 января 

  • в 11:00 - мастер-класс "Роспись пряника" (3+)
  • в 14:00 - мастер-класс "Декупаж новогоднего шара" (5+)
  • в 14:00 - мастер-класс "Роспись деревянной новогодней игрушки" (5+)

4 января

  • 11:00 - мастер-класс "Роспись деревянной игрушки на елку" (5+)
  • 14:00 - мастер-класс "Ангел на елку. Шерстяное моделирование" (6+)

6 января 12:00 – 16.00 – Мастеровой день. Мастер-классы и ярмарка: вязание крючком, макраме, сувениры ручной работы, деревянные игрушки, масло холодного отжима.

7 января

  • 11:00 мастер-класс "Валяние из шерсти. Кот или кролик" (7+)
  • 14:00 мастер-класс "Текстильный ангел" (7+)

Центр ремесел «Резной палисад», Засодимского, 5, т. 72-04-85, 72-06-58, 8-953-521-29-68

6 января 10:00 – 14:00 мастер-классы:

  • ватная игрушка «Колокольчик»
  • рождественский ангел (валяние)
  • сувенир (ивоплетение)
  • сувенир из шерсти

Музей Вологда «Дом купца Самарина», Советский пр., 16А, т. +7 (8172) 72-43-11

5 января 13:00 – камерный праздник «Приключения рождественской елки». Настоящий живой оркестр, гадания и игры, Дед Мороз и мини-концерт для детей 4-9 лет и их родителей.

Вологодский музей детства, Советский пр. 48, т. +7 (911) 441-39-49

2 – 8 января 

  • 11:00 – интерактивная программа «Что растет на елке»
  • 12:00 – новогодний мастер-класс
  • 14:00 – сборная экскурсия «Жил под елкой Дед Мороз»
  • 15:00 – сеанс диафильмов

Усадьба Брянчаниновых, село Покровское, т. +7 (921) 601-79-17

  • 4 января в 11:00 и в 14:00; 6 января в 14:00; 8 января в 13:00 – культурно-просветительская программа «Рождество в старинной усадьбе» (6+). Экскурсия по усадебному дому и история празднования Рождества в 19 веке, рождественские игры и забавы. 
  • 4 января в 13:00 – экскурсия по усадебному дому (0+).
  • 5 января в 14:00 и 16:00; 7 и 15 января в 12:00 – игровая программа «В поисках сказки» (0+). Поиск и решение творческих и интеллектуальных заданий в усадебном доме по маршруту, в конце которого участники узнают, что их ожидает в наступающем году.
  • 7 января в 13:00 – интерактивное костюмированное мероприятие «В ожидании Рождества» (0+). Участники узнают, как отмечали Рождество в 19 веке. Гости примут участие в играх и забавах у нарядной красавицы-елки. Они будут отгадывать загадки, выполнять увлекательные задачки и творческие задания.

ЧЕРЕПОВЕЦ

Фото: https://vk.com/chermuzei

Усадьба Гальских, ул. Матуринская, 28, т.+7 (8202) 32-22-04

6 января в 12:00, 14:00 и 16:00 – программа «Рождество и Святки» (0+): старинные песни, колядки и христосовки, театрализованное представление, рассказ о рождественских традициях в усадьбе.

Дом-музей Верещагиных, ул. Социалистическая, 22, т. +7 (8202) 50-46-96

  • 3 января в 12:00 – мастер-класс «Рождественский ангел» (6+)
  • 4 января в 16:30 и 8 января в 16:00 – «Святочные гадания: в шутку и всерьёз» (12+). 
  • 4 января в 11.30 – программа «Сказка ложь, но в ней намек» (6+). Архангельские, белозерские, вологодские, кирилловские, череповецкие и шекснинские сказки. 
  • 4 января в 14.00 – программа «Магия русского костюма» (12+). Рассказ о значении узоров, вышивки, орнаментов, определенных цветов, о различиях отдельных элементов наряда девочки, девушки, женщины, узнаем об обряде «прыгания в понёву» и других традициях, связанных с одеждой.
  • 6 января в 14.00 и 8 января в 14.00 – рождественский сочельник «Коляда» (6+). Рассказ о том, как колядовали в Череповецком районе, игра в «Заиньку», «Шёл козёл по лесу», частушки, примерка «шкуры» ряженых. 
  • 8 января в 12.00 – «Рождество в вертепном представлении» (0+). Знакомство с жителями музея и показ домашнего спектакля про рождение Христа.

Музей археологии, Советский пр., 19, т. +7 (8202) 44-01-10

5 января в 11.00 и 13.00 «IV Зимние археологические игры — 2023» (3+). Дети будут учиться разжигать костер с помощью силы трения, добывать пищу на охоте, пробираясь на лыжах в чащу леса, осваивать приемы зимней рыбалки, играть в шишкабол.

КИРИЛЛОВ

Фото: https://vk.com/kirmuseum

Кирилло-Белозерский музей-заповедник, т. +7 (817) 573-14-79

  • 2,3,4,5,7,8 января – с 9.00-18.00 часы работы музея.
  • 6 января 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 - сборные экскурсии.
  • 8 января 12:00 рождественская постановка "Теплый хлеб" (3+).

ТОТЬМА

Фото: https://vk.com/totma35

Тотемское музейное объединение, т. +7 (817) 392-45-51

2 января 

  • 13:00 экскурсия по набережной реки Сухоны «В Тотьме каждый петешественник» (6+)
  • 14:00 экскурсия «Соляной маршрут» (6+)

3 января 

  • 11:00 интерактивная программа «Снежный экипаж собирает друзей» (6+)
  • 11:00 интерактивная экскурсия с мастер-классом «Елка в купеческом доме» (6+)
  • 11:00 акция «И мир его поэзией согреет» (12+)

4 января

  • 11:00, 14:00 экскурсия по набережной реки Сухоны (6+)
  • 11:00, 14:00, 14:30 экскурсионная программа «Тайны усадьбы Холодилова» с посещением выставок «Африка. Сафари», «Морской узел» и экскурсией по тюремному замку (6+)

5 января

13:00 экскурсия «Соляной маршрут» (6+)

7 января

  • 12:00 рождественский музыкальный спектакль «Свечи зажжем» (6+)
  • 14:00 интерактивная экскурсия с мастер-классом «Елка в купеческом доме» (6+)

8 января

14:00 уличная игровая программа «Забавляйся народ» (6+)

Тэги: новый год, афиша, новогодние праздники

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