В Череповце пьяный мужчина устроил скандал в торговом центре

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали 38-летнего местного жителя, который устроил скандал в торговом центре на улице Наседкина.

«Как выяснили росгвардейцы, в торговый центр зашел нетрезвый посетитель и стал ходить по различным отделам, после чего разозлился, вышел в холл, стал приставать к окружающим и ругаться грубой нецензурной бранью», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Охранники попросили мужчину уйти, но тот отказался и попытался устроить драку. Задержанного доставили в отдел полиции для установления причин происшествия и принятия процессуального решения.